Ibrahimovic viert rentree op groepstraining na blessure: "God en zijn studenten"

Er werd aanvankelijk gevreesd dat Zlatan Ibrahimovic een zwaar achillespeesletsel had opgelopen, maar de schade blijkt mee te vallen. Iets meer dan een maand na een voorval op training heeft de Zweedse aanvaller opnieuw in groep kunnen trainen.

Ibrahimovic was dus een tevreden man. Op zijn sociale media plaatste hij een foto waarop te zien is hoe hij een bal aan de voet heeft en enkele medespelers toekijken. "God en zijn studenten", grapte hij erbij.

AC Milan speelt zondag in zijn tweede match sinds de coronabreak tegen AS Roma. Het is nog afwachten of Ibrahimovic zijn rentree daar kan maken.