Goran Ivanisevic, coach van Djokovic, test ook positief op corona

Ivanisevic was ook de toernooidirecteur van het toernooi in Zadar, in Kroatië, een van de manches van de Adria Tour. Er werd losjes omgesprongen met de algemeen geldende coronaregels, zoals afstand houden, waardoor enkele toptennissers, onder wie Djokovic positief testten.

Ivanisevic, een voormalige Wimbledonkampioen, zegt dat hij 2 keer negatief testte op het virus de voorbije 10 dagen, maar dat hij nu een positief resultaat liet optekenen.

"Ik wil iedereen die met mij in contact kwam erover inlichten dat ik positief testte. Ik vraag hen om extra goed te zorgen voor zichzelf en hun geliefden." De Kroaat heeft geen symptomen en zet zichzelf in quarantaine, waarmee hij eigenlijk al bezig was na de affaires van de Adria Tour. Hij wenst iedereen ook een spoedig herstel.