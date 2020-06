Filip Joos: "Relatie tussen Ronaldo en Sarri kan nog wegen op Juventus"

Joos: "Is Lazio nog in de flow van voor de coronabreak?"

Op 11 speeldagen van het einde is Juventus met voorsprong topkandidaat voor de titel in de Serie A. Het telt 4 punten voorsprong op eerste achtervolger Lazio en 8 punten op Inter.

"Voor Inter wordt het moeilijk om die 8 punten goed te maken. Thuis niet winnen tegen Sassuolo, zegt wel iets", zegt Filip Joos. "Ook in de beker sneuvelde Inter in de halve finales tegen Napoli. Je kan dus moeilijk zeggen dat Inter fluks uit de coronabreak gekomen is."

Joos hoopt wel dat Lazio zolang mogelijk de kloof beperkt houdt. "Lazio kreeg eergisteren een tik, nadat het 0-2 was voorgekomen op Atalanta maar toch nog verloor. Maar in Bergamo verloren wel nog meer teams. Lazio nu al afschrijven is te snel."

"Lazio was slecht begonnen aan het seizoen. Als de ploeg van bij het begin een beetje meer op toerental had gedraaid, stond Lazio nu naast Juventus."

Lazio is dus het enige team dat nog voor spanning kan zorgen. "Maar is dit Lazio, dat als een bulldozer door de competitie aan het denderen was, nog in de flow van voor de coronabreak?"

"Het zou kunnen dat Lazio leegloopt als een ballon. Dat zou jammer zijn, want het team was echt goed op weg om de perfecte antagonist te zijn voor Juventus."

"Dat is het moeilijke aan corona. De ploegen voetballen in een nieuwe realiteit: wie is nog in vorm, wie heeft goed of minder goed gewerkt tijdens de lockdown? Dat speelt nu allemaal mee."