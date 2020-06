Filip Joos over de Engelse kampioen: "De rush van Liverpool is fenomenaal"

"Als je het op de spits wil drijven en denkt aan hoe in Engeland vroeger gevoetbald werd, namelijk "kick and rush". Het zou belachelijk zijn om te zeggen dat Liverpool "kick and rush" speelt, absoluut niet. Maar de rush zit er wel in. Voortdurend zijn er mensen die diepgang zoeken, dat is fenomenaal. Het is een lust voor het oog."

"Ik herinner me de wedstrijd tussen de 2 op Anfield. Liverpool speelde daar in mijn ogen iets meer bijna weer moderner voetbal. Klopp is erin geslaagd om een oud recept weer moderner te maken."

"De sterkte is uiteraard de spelersgroep, maar ook de passie die er is ingeslepen. Pep Guardiola gebruikte dat woord ook gisteren, hij voelde bij City net iets minder passie dan het seizoen ervoor. En dan moet je het afleggen tegen Liverpool."

Waar ligt de sterkte van dit Liverpool? "De club - en coach Jürgen Klopp heeft daar zeker zijn hand in - is erin geslaagd om de voorbije 5 jaar de juiste spelers aan te trekken voor zijn voetbalfilosofie. Daar zitten zeer weinig mislukte transfers tussen. Dat pleit voor de visie bij Liverpool."

De voorsprong op City vindt Joos wel verrassend. "Want in het begin van het seizoen zou een nieuwe titel voor City ook geen verrassing geweest zijn. Dat het tussen die 2 ploegen zou gaan was duidelijk. En al lang voor de coronabreak was het zeker dat Liverpool kampioen zou worden."

"City is soms griezelig perfect, maar bij Liverpool zit toch nog meer flits"

"Het voetbal van Liverpool is zeer boeiend om naar te kijken. Wat je bij City soms hebt - en wat je ook bij het te sterke Barcelona soms had - van: "Jongens, ik weet dat het perfect is. maar het is ook bijna slaapverwekkend". Het is griezelig perfect. Dat heb je bij Liverpool niet. Op een of andere manier zit daar de flits toch nog meer in. Ze gaan daar nog meer naar op zoek en daar straalt wat mij betreft nog meer voetbalplezier vanaf. En kijkplezier dus, want dat is wederkerig."

"De manier waarop Klopp dat middenveld posteert en er dan voor zorgt dat die backs levensbelangrijk worden... Een van dé figuren is toch Trent Alexander-Arnold. Die haalde 12 assists als rechtsachter. Die speelt niet als rechtsachter. Die is overal. Op zich is dat een matige verdediger. Je kan talloze beelden vinden waarop je denkt dat hij beter kan doen."

"Van de 3 voorin was dit seizoen Mané de strafste"

Weerspiegelt het spel van Liverpool de arbeidersstad waarin het huist? "Dat had ik vroeger meer, toen ze nog een minder elftal hadden. Bijvoorbeeld ten tijde van Luis Suarez."

"Het is een reductie om te zeggen dat Liverpool enkel dat is. Het is voetbal van een zeer, zeer hoog niveau. Ik verheug me er telkens op als ik een crosspass zie richting Mo Salah en de manier waarop hij dan in 1 tijd of meteen in de controle wegbeweegt van de verdediger, of daar meteen in de stuit een soort dribbel inzet. Het woord is bijna altijd "meteen"."

"Je hebt Firmino, die levensbelangrijk is, die afhaakt, die perfect weet wanneer hij zich moet aanbieden voor een een-twee. En natuurlijk is er ook de onderbelichte Sadio Mané. Die draait een topseizoen. Samen met Alexander-Arnold, Henderson én Van Dijk is hij dé man van dit seizoen in de Premier League. Van de 3 voorin was Mané dit seizoen de strafste."

Liverpool vierde zijn 1e titel na 30 jaar in het hotel en zonder supporters, door corona natuurlijk. "Het is doodzonde dat het op deze manier allemaal moest aflopen. Maar oké: ze zijn kampioen en ze leken er toch blij mee. Er is natuurlijk geen vergelijk met wat het zou geweest zijn..."