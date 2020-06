Emoties lopen hoog op bij Klopp: "Nooit gedacht dat ik me zo zou voelen"

Klopp kwam in de herfst van 2015 Brendan Rodgers vervangen, met de Duitser knoopte Liverpool weer aan met de Europese en nationale successen. Liverpool won de titel, omdat City gisteren verloor bij Chelsea.

Klopp had zich samen met zijn spelers, die de avond voordien Crystal Palace met 4-0 hadden ingemaakt, verzameld in een hotel om samen naar de match te kijken. "We moesten samenzijn, dat kon niet anders", vertelde Klopp aan Sky Sports.

"Dit is een groots moment. Ik ben even sprakeloos. Ik ben totaal ondersteboven. Ik had nooit gedacht dat ik me zo zou voelen. Dit is zoveel meer dan ik ooit voor mogelijk had gehouden."

"Het is ongelooflijk om met deze club kampioen te worden." De laatste keer, in 1990, was clubicoon Kenny Dalglish de coach. Die maakte gisteren ook de triomf mee. "Kenny steunde ons zo hard. Deze titel is ook voor hem. Hij moest 30 jaar wachten voor zijn club nog eens de titel kon vieren. Deze club is gebouwd op jouw ziel. De jongens bewonderen je."

"Het is makkelijk voor mij om het team te motiveren door onze grootse geschiedenis. Het is gewoon ongelooflijk."

Klopp loofde zijn spelers, die vorig jaar ook de Champions League pakten en op 1 punt van City strandden: "Wat ze de voorbije jaren gepresteerd hebben, is uitzonderlijk. Ik ben zo blij voor hen."

Een slotwoordje was er voor de fans, waarbij Klopp de coronacrisis niet uit het oog verloor: "Je mag vieren, je moet vieren, maar blijf thuis en vier het voor je huis op straat. Deze titel is voor jullie, maar hou het veilig!"