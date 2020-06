Eddy Snelders over de titel van Liverpool: "Indrukwekkend, eigenlijk ongezien"

"Het is indrukwekkend wat Liverpool dit seizoen tentoon gespreid heeft in misschien wel de beste competitie ter wereld." Dat is de analyse van Eddy Snelders nu de titel van Liverpool een feit is. "Bij momenten was ik enorm onder de indruk van Liverpool."

"Maar soms was het spel ook pover en rolde de bal naar de goede kant. In matchen waarbij je dacht dat Liverpool op weg was naar puntenverlies, zag Klopp zijn team in de slotfase nog scoren. Dat zijn scharniermomenten waarop je kunt zeggen: "Liverpool zal kampioen worden.""

Vorig seizoen verloor Liverpool ook maar 1 competitiematch, maar strandde het op 1 punt van Manchester City. Ook dit seizoen staat er nog maar 1 nederlaag op de teller in de Premier League.

"Liverpool heeft dit geklaard met een beperkt gebruik van de kern. Dat is eigenlijk ongezien. Klopp heeft niet voortdurend geroteerd en liet altijd zijn sterkste elftal opdraven. Door het drukke programma met zo’n beperkte kern was het onvermijdelijk dat Liverpool eens een wedstrijd verloor."