Bekijk de "verbijsterende vrije trap" van Kevin De Bruyne die City hoop gaf

Manchester City verloor gisteren met 2-1 bij Chelsea, waardoor Liverpool voor het eerst in 30 jaar de titel pakte in Engeland. City kwam op achterstand, maar Kevin De Bruyne zorgde kort na de rust voor hoop. En hoe: hij borstelde een vrijschop fraai over de muur in de winkelhaak. Dat mocht evenwel niet baten. Herbekijk zijn doelpunt hieronder.