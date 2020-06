"Corona is een drama voor iedereen, maar door het goeie beleid doen we de juiste dingen"

"Met de voorrondes van de Champions League moeten we ons ook wapenen voor Europees voetbal. We zullen soms 2 of 3 wedstrijden per week moeten spelen. Je moet je posities dan dubbel bezetten."

"Dat lijkt verwonderlijk in deze coronatijden, maar het is het bewijs dat we gestaag groeien. Rustig, maar doordacht."

"Zo'n uitgaande transfer wordt niet in één keer cash betaald. En dit jaar hebben we nu de middelen om deze investeringen te doen."

"In 2018 hebben we spelers verkocht. De supporters hebben me dat toen niet in dank afgenomen, maar die buffer kunnen we nu gebruiken."

"En financieel hebben we de mogelijkheden om dat te doen. Zelfs in deze tijden, door een zuinig beleid in het verleden."

AA Gent speelt wel heel kort op de bal: het telt al 4 inkomende transfers. "We vonden dat we ons in defensief opzicht konden verbeteren", verklaart manager Michel Louwagie de meest recente aankopen .

"Ik voel heel veel interesse voor David"

"Maar voor oudere spelers dalen de prijzen en sommige clubs hebben schrik. Je merkt dat transfersommen in het algemeen gedaald zijn. Covid is een drama voor iedereen, maar door het goeie beleid kunnen we nu de juiste dingen doen."

"Maar we zijn ambitieus en in topsport moet je voor het allerhoogste gaan. Club Brugge is de grote titelfavoriet, maar wij doen graag zo lang mogelijk mee en willen een goed parcours in Europa afleggen. En ook in covidtijden moet je je supporters proberen te charmeren met de juiste dingen op het juiste moment."

"Je moet ook geluk hebben: Roef en Arslanagic waren einde contract, voor Nurio is een serieuze inspanning gebeurd en Botaka had een aanvaardbare prijs."

Terwijl andere clubs elke euro 2 of 3 keer omdraaien, maakt AA Gent toch een statement. "We groeien stap voor stap en overdrijven nooit in de investeringen. Op een bepaald moment kun je dan de juiste dingen doen."

Wat met overbodige spelers? "De bal ligt in hun kamp"

Opvallend: AA Gent trok 4 spelers uit de Jupiler Pro League aan. "Als je dat kunt doen, moet je dat doen. Dat hebben we geleerd."

"Onder Preud'homme trokken we ook eens Leye, Smolders, Wils en Custovic aan. Ze waren meteen geïntegreerd."

AA Gent wapent zich, maar wat met de al ruime kern die alleen maar groter is geworden? Is er nog plaats voor spelers als Lustig en Asare?

Louwagie: "Daags na de beslissing van de Pro League op 15 mei hebben we met enkele spelers gesproken en hebben we hen gezegd wat we zouden doen. Zij weten dat er concurrentie komt en het is aan hen om te beslissen of ze willen blijven of niet."

"Er is inderdaad overbezetting, maar het is vroeg op het seizoen. Er is nog heel veel tijd om de juiste oplossing te zoeken. De bal ligt in hun kamp."