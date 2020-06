Wim De Decker (Gent): "We zijn al een paar keer net niet van onze stoel gevallen"

KAA Gent kwam vandaag samen voor een eerste veldtraining. Maar er heerst nog veel onduidelijkheid bij spelers en coaches. "We willen onze voorbereiding afstemmen op onze eerstvolgende match, maar we weten de datum nog niet", zegt assistent-coach Wim De Decker.

Thorup: "Raar om matchen te spelen zonder fans"

"Ik kon niet wachten om hier weer met de spelers te staan. We hebben in 2 groepen getraind en konden weer voetbalspecifieke oefeningen doen. Ik ben heel gelukkig", vertelt KAA-Gent Jess Thorup na de 1e training. De Deen schreeuwde op training wel een paar keer dat de spelers afstand moesten houden. "We moeten aanvaarden dat corona nog altijd deel uitmaakt van ons leven. Ook op training. We douchen niet, we houden afstand en we proberen zoveel mogelijk oefeningen in kleine groepjes te doen." "De focus ligt nu op de conditie van de spelers. Maar we zullen ook werken aan de passing, het tempo en de timing. Zo zullen we voorbereid zijn tegen dat we matchen moeten spelen."

Ik lees in de kranten ook de geruchten dat we misschien nog een wedstrijd moeten spelen. Maar eerlijk gezegd denk ik er niet over na. Als we die wedstrijd moeten spelen, zorgen we ervoor dat we daar klaar voor zijn. KAA Gent-coach Jess Thorup

Wanneer zal Gent een 1e match moeten spelen? Is het vorige seizoen nu definitief afgerond? Wanneer begint het nieuwe seizoen? Ook voor Thorup is het nog wat onduidelijk. "Dit is voor mij allemaal een beetje vreemd."

"Ik lees in de kranten ook de geruchten dat we misschien nog een wedstrijd (tegen Waasland-Beveren) van de 30e speeldag moeten spelen. Maar eerlijk gezegd denk ik er niet over na." "Ik vraag me wel af hoe het mogelijk is dat je een beslissing neemt en dat je dan plots weer iets zou veranderen? We hadden gepland om op 8 augustus weer in competitie te spelen. En nu moeten we onze plannen misschien weer veranderen."

Thorup hoopt dan wel dat de matchen gespeeld worden met supporters in de tribune. "We willen matchen spelen samen met onze fans. Zonder hen is het wat raar om naar een wedstrijd te kijken. Hopelijk zijn we snel verlost van het coronavirus."

Thorup: "We hebben wedstrijdritme nodig na 3 à 4 maanden zonder voetbal"

De Decker: "Heel bizarre omstandigheden"

De nieuwe assistent-trainer Wim De Decker maakte op de 1e veldtraining kennis met de spelers. "Het was aangenaam, maar het zijn heel bizarre omstandigheden." "De coronacrisis maakt alles al bijzonder. En wetende of niet-wetende wat er nog zal komen in competitieverband, maakt het heel ongewoon." "We willen onze voorbereiding afstemmen op onze eerstvolgende match, maar we weten niet op welke datum. We moeten rekening houden met alle mogelijkheden en wachten tot de beslissing is genomen." Hoe gaat Gent om met de onzekerheid? "We zijn al een paar keer bijna van onze stoel gevallen. Tot voor kort waren we de vicekampioen, maar nu is het weer even afwachten." "Ik weet dat het allemaal heel complex is. Maar hoe langer het duurt voordat er een definitieve beslissing valt, hoe complexer het nog wordt."

De Decker: "Afwachten of we vicekampioen zijn"