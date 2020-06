Van Avermaet: "Ik moet geen containercup presenteren om ereburger te worden."

Sollen met Wesley, de ereburger van Ninove

Na zijn passage als co-commetator van de containercup werd geopperd om Wesley Sonck ereburger van Ninove te maken, maar volgens Sonck is er nog niks definitief. "Blijkbaar is het goedgekeurd op de gemeenteraad. Maar voor de rest: hoe, wie, wat, waar, wanneer? Daar weet ik niks van."

Verder in het programma werd ook gepolst naar wat Vertonghen en Van Avermaet na hun carrière wilden doen. Greg zou wel iets in de sport willen blijven doen, waarop Ruben de job van co-commentator in de containercup voorstelde.

"Dan word je meteen ereburger", merkte Vertonghen lachend op. Maar de olympische kampioen antwoordde fijntjes: "Dat ben ik al een tijdje. Daarvoor moet ik geen containercup becommentariëren." Tot grote hilariteit van het trio.