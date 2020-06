Nummer 3 van de wereld na coronatoernooi: "Ons gedrag was fout"

Tijdens de Adria Tour, een reeks demonstratietoernooien in de Balkan, hebben een aantal spelers het coronavirus opgelopen. Dominic Thiem niet, maar hij voelt zich wel schuldig.

"Ik was geschokt toen ik het nieuws over de Adria Tour vernam", verklaart de 26-jarige Oostenrijker op Instagram. "Wekenlang speelden we zonder toeschouwers. We waren dus blij dat er fans waren op het evenement."

"We vertrouwden op de coronaregels van de Servische regering, maar we waren te optimistisch. Ons gedrag was fout, we handelden te euforisch. Het spijt me heel erg."

De finalist van de Australian Open 2020 onderstreept nog dat hij niet besmet is. "De voorbije 10 dagen onderging ik vijf keer een test, het resultaat was telkens negatief. Ik wens iedereen die besmet is geraakt het beste en een spoedig herstel."