NBA-speler die in 4 verschillende decennia actief was, houdt het voor bekeken

Vince Carter heeft nog oog in oog gestaan met Michael Jordan. In 1999 maakte Carter namelijk zijn NBA-debuut, het begin van meer dan 1.500 wedstrijden in de meest prestigieuze basketbalcompetitie ter wereld.

Dit jaar kroonde de 43-jarige Carter zich tot de eerste speler die in 4 verschillende decennia actief was in de NBA: in de jaren 90, de "noughties", 2010 en 2020.

Carter werd 8 keer NBA All-Star en won olympisch goud in 2000. In 1999 werd hij ook NBA Rookie of the Year.