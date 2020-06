Lucien Favre mag ook volgend seizoen met Dortmund een gooi doen naar de titel

De 62-jarige Zwitser, die Dortmund dit seizoen voor het tweede jaar op rij naar een tweede plaats leidde achter Bayern München, heeft nog een contract tot 2021.

Hij kwam in maart onder druk te staan nadat zijn team door PSG was uitgeschakeld in de Champions League en vorige maand na de 0-1 nederlaag tegen Bayern München, waardoor de hoop op de titel weg was.

"We gaan het nieuwe seizoen in met deze samenstelling en gaan blijven pushen voor de titel", stelde Zorc. "Er is een goede vertrouwensbasis."

Zorc liet nog optekenen dat er gesprekken over een contractverlenging zullen volgen met Favre, die in de zomer van 2018 Nice voor Dortmund inruilde.