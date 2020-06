Loïck Luypaert verdedigt vandaag thesis voor jury: "Er lag wat stof op"

Zonder corona zou Loïck Luypaert met de Belgische hockeyploeg nu aan het aftellen zijn naar de Olympische Spelen, maar Tokio moet een jaartje wachten. Dat uitstel betekende meteen promotie voor de studieplannen van de Red Lion.

"Ik heb een bachelor LO aan de VUB gedaan en daarna een master in sportmanagement en sportbeleid. Ik combineer dat nu al zo'n 10 jaar met mijn carrière bij de Red Lions", legt de 28-jarige Luypaert uit.

"Het is een studie van 5 jaar, bij mij dus gespreid over 10 jaar. En ik ben blij dat het er bijna opzit."

"Dankzij corona was er nu tijd en ik heb me meteen aan mijn thesis gezet, want anders zou die op de lange baan geschoven worden."

"Ik verdedig vandaag mijn thesis en ik hoop dat ik genoeg punten heb. Mijn thesis handelt over het inspirerende effect van tophockey op het clubhockey in België. Ik hoop dat de jury even tevreden is als ik."