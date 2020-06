Lode Grossen wordt weer technisch directeur Vlaamse Zwemfederatie

De voorganger volgt zo weer de opvolger op bij de VZF. "In samenwerking met algemeen directeur An Rydant zal Lode Grossen werken aan een verdere professionalisering van onze sport en de federatie", luidt het persbericht van de VZF.

Grossen blijft ook extern adviseur Derwael en co.

Grossen maakte al 10 mooie jaren mee bij de VZF. "Na bijna 8 mooie jaren bij Gymfed is het een uitdaging om terug te keren naar mijn eerste liefde en kijk ik ernaar uit om mij in een overgangsperiode ten dienste te stellen van de zwemsport en de VZF", verklaart Lode Grossen.

"Ik ben geen tovenaar, maar wil met ambitie en voluntarisme, samen met het VZF-team en de clubs, bouwen aan toekomstige topprestaties."

Grossen zegt de Gymfed echter niet helemaal vaarwel. Vanaf september 2020 zal hij als extern adviseur de eliteploeg van Nina Derwael en co. mee ondersteunen in de voorbereiding op de Olympische Spelen in Tokio van 2021. Van Buggenhout beraadt zich momenteel over een andere functie binnen de VZF.