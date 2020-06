KBVB heeft nieuw bondsreglement en een nieuwe bondsprocureur

Elk hoofdstuk werd daarbij onder de loep genomen, dus ook het disciplinaire luik en de licentieregels, om tot een reglement van 11 hoofdstukken te komen. Onder meer het clearinghouse om uitspattingen met makelaars aan banden te leggen, is er in opgenomen.

Tijdens de procedure van het matchfixingschandaal werd pijnlijk duidelijk dat het 454 pagina's tellende reglementenboek dringend aan vernieuwing toe was. Het moest logischer opgebouwd worden en in klare, ondubbelzinnige taal geschreven worden.

Een stuurgroep onder leiding van professor Frank Hendrickx (KU Leuven) werkte sinds november 2018, nog voor de tuchtprocedure omtrent de matchfixing van KV Mechelen/Waasland-Beveren van start was gegaan, aan een nieuwe versie van het bondsreglement.

De Koninklijke Belgische Voetboelbond (KBVB) heeft donderdag op zijn jaarlijkse algemene vergadering dus het langverwachte, nieuwe bondsreglement goedgekeurd. De vernieuwde regels, waar ruim anderhalf jaar aan werd gewerkt, treden vanaf 1 juli in werking.

Bekende gezichten uit matchfixingproces krijgen nieuwe functie

De KBVB had ook een vacature voor de functie van bondsprocureur. Ebe Verhaegen neemt de taken over van Kris Wagner, die na een redelijk hobbelig parcours aan de kant werd geschoven.

Dirk Thijs wordt Eerste Voorzitter van de Disciplinaire Raad voor het Profvoetbal, de voormalige Geschillencommissie Hoger Beroep.

"Met Ebe Verhaegen en Dirk Thijs kiezen we voor continuïteit, competentie en integriteit. Beide heren hebben hun sporen verdiend tijdens het matchfixingproces."

"Ebe Verhaegen als onderzoekscoördinator competitiefraude, waarbij hij het disciplinaire onderzoek voerde. En Dirk Thijs als standvastige Voorzitter van de Geschillencommissie Hoger Beroep."

"Zij zullen met hun expertise en juridische kennis bijdragen om van de KBVB een sterkere voetbalorganisatie te maken”, zegt CEO Peter Bossaert.