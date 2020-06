Hij blijft dan toch: Mbokani zet kribbel onder nieuw contract bij Antwerp

Dieumerci Mbokani was het afgelopen seizoen van goudwaarde voor Antwerp. Met 18 doelpunten kroonde de Congolese spits zich tot topschutter in de Jupiler Pro League.

Maar de 34-jarige Mbokani had ook een aflopend contract op de Bosuil en lange tijd leek het niet zeker dat de fans volgend seizoen nog zouden kunnen genieten van de ervaren goaltjesdief.

Die vrees kan de Antwerp-aanhang nu opbergen, want de oudste club van het land heeft donderdagavond bekendgemaakt dat het Mbokani ook volgend seizoen aan boord houdt. "Antwerp is altijd mijn eerste keuze geweest voor een verlengd verblijf. Ik kijk er enorm naar uit om snel aan te sluiten bij de groep", zegt hij in een korte reactie op sociale media.