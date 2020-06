FIFA maakt 1,5 miljard dollar vrij voor extra steun voor nationale voetbalbonden

De FIFA schoot de nationale bonden eerder in april al te hulp. De 211 landen kregen toen gezamenlijk 150 miljoen dollar.

Dat ging om geld dat aanvankelijk bedoeld was voor toekomstige projecten, maar onmiddellijk ter beschikking werd gesteld om de coronacrisis het hoofd te kunnen bieden.

Elk van de 211 leden kan nu nog eens rekenen op 1,5 miljoen dollar, waarvan minstens een derde naar het vrouwenvoetbal moet gaan.

Daarbovenop kunnen ze een renteloze lening aangaan. Die mag tot 35 procent van de totale inkomsten van de federatie bedragen. Het minimumbedrag is 500.000 dollar, het maximum 5 miljoen.

Tot slot kan elke federatie nog eens 4 miljoen dollar lenen. Om de steun te financieren spreekt de FIFA zijn reserves aan: 328 miljoen dollar voor de onmiddellijke hulp en 556 miljoen voor de leningen.

"We zullen het gebruik van de fondsen strikt controleren, met audits, en er zullen heel duidelijke voorwaarden zijn voor de terugbetaling ervan", verduidelijkte FIFA-voorzitter Gianni Infantino.

"Het voortbestaan van clubs en federaties is in reëel gevaar. We moeten hen ter hulp snellen."