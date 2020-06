Deze 62-jarige Deen is het geheim achter het succesverhaal van Atalanta

Atalanta Bergamo is uit de coronabreak gekomen zoals het erin ging: met sneltreinvaart. De club van Timothy Castagne blijft imponeren met frivool voetbal en een schier onuitputtelijke fysieke paraatheid. Dat laatste is vooral de verdienste van de fysieke trainer, de innovatieve Deense professor Jens Bangsbo.

Het verhaal van Atalanta leest de jongste jaren als een sprookje. Vorig seizoen plaatste het zich met fantastisch voetbal voor het eerst in de geschiedenis voor de Champions League, waarin het nu in de kwartfinales staat. In de Serie A stevent de club uit Bergamo opnieuw af op de top 4. Gisteravond werd titelkandidaat Lazio over de knie gelegd in het Gewiss Stadium. De Romeinen zagen een 0-2-voorsprong in rook opgaan. Het frivole spel, de dadendrang en de surplus aan fysieke kracht stuwden Atalanta naar een 3-2-overwinning. Mooi voetbal en een ijzersterke conditie: het zijn de twee ingrediënten die van Atalanta een gevreesde tegenstander gemaakt hebben. Het fraaie voetbal is toe te schrijven aan de slimme tacticus Gian Piero Gasperini, die zijn geliefde voetbal kan spelen dankzij een ietwat mysterieus fysiek meesterbrein van Deense makelij: Jens Bangsbo.

Revolutionaire trainingsmethodes

Jens Bangsbo, 62 lentes op de teller, is een voormalige Deense profvoetballer. In de jaren 70 en 80 speelde hij ruim 350 wedstrijden in de Deense 1e klasse. Hij studeerde af als fysioloog aan de universiteit van Kopenhagen, waar hij sinds 2003 werkt als professor aan de faculteit voor sport en voeding. Bangsbo ontwikkelde sindsdien verschillende veelgeprezen trainingsmethodes zoals de 10-20-30-training voor atleten of de Yo Yo-test voor voetballers.

Jens Bangsbo over zijn 10-20-30-methode:

Halftijds prof, halftijds coach

Naast zijn diploma's als wetenschapper is Bangsbo ook een gediplomeerd UEFA-trainer. Als UEFA-instructeur geeft hij regelmatig clinics over zijn trainingsmethodes. Bangsbo werkte al bij onder meer Ajax, Porto, Liverpool en de Deense nationale ploeg en was rond de eeuwwisseling enkele jaren aan de slag als assistent bij Juventus. Daar leerde hij huidig Atalanta-coach Gasperini kennen, die toen jeugdtrainer was in Turijn. Twee jaar geleden overtuigde Gasperini de Deen om zijn rechterhand te worden bij Atalanta. Sindsdien combineert Bangsbo zijn job als professor aan de universiteit van Kopenhagen met zijn werk als assistent-coach bij Atalanta. En die samenwerking levert duidelijk vruchten af. De opmars van Atalanta en de fysieke paraatheid is bij momenten zo indrukwekkend dat hier en daar wel eens vraagtekens geplaatst worden bij de methodes van de Deense fysioloog. Die verdachtmakingen lachte hij in het verleden zelf weg, toen hem vragen gesteld werden over zijn periode bij Juventus. "Er waren beschuldigingen van dopinggebruik, maar die zijn nooit bewezen. Er was geen doping", klonk het stellig.