Columnist Wilfried de Jong: "Armstrong is een zevenkoppig monster"

De Nederlander Wilfried de Jong heeft zijn columns en wielerverhalen gebundeld in een boek van meer dan 500 pagina's. Onze reporter Christophe Vandegoor sprak met hem in een nieuwe aflevering van de podcast Sporza koers.

"Van der Poel zorgt voor een zeldzame kanteling"

Wilfried de Jong schrijft over plaatsen, momenten en gebeurtenissen die hem raken. Over het dorp Munkzwalm bijvoorbeeld, over Tom Boonen uiteraard, meer dan 500 pagina's lang. Wij pikken er enkele columns uit, zoals die over Mathieu van der Poel bijvoorbeeld.

"Soms zijn er mensen in de sport die voor een kanteling zorgen, die het anders doen. Dat gebeurt niet zo vaak, denk bijvoorbeeld aan de fosburyflop in het hoogspringen", begint De Jong. "Over Mathieu van der Poel zeiden ze ook dat de combinatie veldrijden en voorjaar op de weg amper haalbaar zou zijn en hij deed het toch." "Dan denk je: "Wat gebeurt hier?" Ja, dan is er een nieuw iemand opgestaan, hé. Hij zit ook mooi op zijn fiets, overwint zware valpartijen, wel een leuk iemand om te volgen."

Mathieu van der Poel in actie in de Amstel Gold Race van vorig jaar.

"Wat Evenepoel betreft, zit ik nog even op het vinkentouw"

Over Remco Evenepoel heeft Wilfried de Jong nog geen column geschreven. "Ik zit een beetje op het vinkentouw. Uiteraard zie ik dat hij een machtig talent is, dat wordt me ook meermaals vanuit Vlaanderen verteld", dixit de Nederlander. "Onlangs zag ik dat Eddy Merckx toch ook een afwachtende houding aanneemt. Het is nu niet zo dat Evenepoel meteen de Tour gaat winnen." "Dus nog even voorzichtig blijven", vindt De Jong, "maar misschien heb ik vorig jaar wel dé grote overwinning net niet gezien op tv. Kan ook."

"Lance Armstrong werd een brute klootzak"

Wilfried de Jong gaat in zijn columns geen enkel verhaal uit de weg, ook het thema doping niet. Al heeft hij daarover een genuanceerde mening. "Ik ben daarin niet absoluut," zegt de Jong. "Als een straf is uitgezeten, dan mag iemand van mij opnieuw beginnen. Dan heeft ie gegokt en verloren. Dan ben je voor mij niet plots een kwaadaardig wezen geworden hoor." "Tenzij je natuurlijk de vormen van Lance Armstrong gaat aannemen. Die werd ook een brute klootzak en ging met andere mensen, ploegmaats, aan de haal. Ja, dan wordt zo'n verhaal toch even anders."

"Voor journalisten was Lance Armstrong een fascinerend figuur. Zeker in vergelijking met Indurain, bij wie je in slaap viel."

"Wanneer mensen me vragen wat ik van Armstrong vind, zeg ik altijd: "Welke Armstrong?" Want als je zijn carrière hebt gevolgd, moet je eigenlijk zeggen dat we met een zevenkoppig monster te maken hebben." "Bij de Tourstart in Rotterdam ging hij naar het kinderziekenhuis en doneerde flink wat geld. Ouders, kinderen maar ook journalisten stonden in tranen bij dat tafereel. Hij deed het wel." "En even los van zijn dopinggebruik moet ie zich ook helemaal suf hebben getraind en gewerkt om op dat niveau te geraken. Ook dat moet je onder ogen durven zien." "Voor journalisten was ie ook een fascinerend figuur hé. Zeker in vergelijking met Indurain, bij wie je in slaap viel."