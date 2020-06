30e speeldag toch nog afwerken? Oppositie tegen idee groeit

Eupen heeft laten weten dat bij het spelen van die 30e speeldag competitievervalsing onvermijdelijk is en Virton vraagt het BMA om binnen de drie dagen uitspraak te doen om complete chaos te voorkomen.

Antwerp tenslotte heeft gezegd dat als de 30e speeldag gespeeld wordt, er dan ook mini-play-offs afgewerkt moeten worden.

De auditeur had het BMA gewezen op de problemen die zo’n beslissing met zich mee zouden brengen en had ook nog gezegd dat een competitie met 18 voor volgend seizoen dergelijke problemen zou voorkomen.



