Wat als de competities weer stilvallen? In het amateurvoetbal zijn ze voorbereid

De basisregels:

1. Het bestuur van Voetbal Vlaanderen beslist over de stopzetting van de competitie en baseert zich hiervoor op de algemene richtlijnen van de overheid.





2. Indien de kampioenschappen worden stopgezet en nadien opnieuw hernomen worden zal in het veldvoetbal de initiële volgorde van de speeldagen behouden blijven. Voorbeeld: stopzetting na speeldag 5, hervatting met speeldag 6.



Uitzonderingen zijn het futsal en minivoetbal, waar de oorspronkelijke kalender behouden zal blijven. Voorbeeld: stopzetting na speeldag 5 voor een periode van 12 speeldagen, hervatting met speeldag 18.



3. De organisatiecomités zullen erover waken om uitgestelde of te herspelen wedstrijden zo snel mogelijk te laten spelen.



4. De uiterste datum voor het spelen van kampioenschaps- of eindrondewedstrijden is 30 mei 2021. Hiertoe kunnen de organisatiecomités beslissen om in de maanden april en mei twee wedstrijden per week in te plannen.





5. Indien de kampioenschappen definitief worden stopgezet in de terugronde (namelijk, nadat de meerderheid van de clubs minstens eenmaal tegen elkaar gespeeld hadden of 50% van de geplande wedstrijden gespeeld waren), dan zal de sportieve eindstand van het kampioenschap opgemaakt worden op het ogenblik van het stopzetten van de kampioenschappen.





Indien niet alle clubs van een reeks hetzelfde aantal wedstrijden hebben afgewerkt, worden door toepassing van de regel van 3 alle ploegen op hetzelfde aantal wedstrijden geplaatst als de ploeg die het meeste aantal wedstrijden gespeeld heeft.





6. Indien de kampioenschappen definitief worden stopgezet in de heenronde, zullen deze kampioenschappen geannuleerd worden. Dit betekent dat er dan geen stijgers en dalers worden aangeduid.



Het volgende seizoen zal starten met dezelfde deelnemers in dezelfde afdeling als in het geannuleerd kampioenschap. Eventueel vrijkomende plaatsen ingevolge het verdwijnen van een club (bijvoorbeeld door fusies, algemeen forfait, niet meer inschrijven….) zullen niet worden ingevuld.

7. Eindrondes zullen enkel worden gespeeld als het kampioenschap volledig is afgewerkt en er voldoende tijd overblijft om deze eindrondes te spelen uiterlijk 30 mei 2021 (zie punt 3). Het format zou eventueel dan eventueel wel aangepast kunnen worden.



8. Indien het spelen van eindrondes niet mogelijk is, worden stijgers en dalers over de reeksen heen aangeduid. Clubs met meer punten dan hun concurrent uit een andere reeks krijgen voorrang. Als deze clubs niet evenveel matchen gespeeld hebben, wordt de regel van drie toegepast.

9. Uitzondering op regel 8 is als het gaat over reeksen van verschillende afdelingen en/of van verschillende vleugels.