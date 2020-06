Veiligheidsraad zet deur open voor start voetbalcompetitie mét publiek

Voor alle soorten evenementen mag er binnenkort opnieuw iets meer. Ook voor sportevenementen. Er is wel een verschil voor evenementen binnen of buiten.

Vanaf juli mogen evenementen binnen met 200 personen, dat was al eerder beslist. Maar vanaf 1 juli zullen ook evenementen met 400 toeschouwers buiten kunnen.

Op 1 augustus wordt dat dan geherevalueerd naar 400 personen binnen en 800 buiten als de coronacurves blijven dalen. Vlaams minister-president Jan Jambon had wel hoopgevend nieuws voor sportevenementen.

"Als de zaal of de accommodatie het toelaat om met respect voor de afstandsregels meer mensen te ontvangen, dan kan bij de overheid een toelating worden aangevraagd om boven de 400 (voor binnen) en 800 (voor buiten) mensen te stijgen. Die toelating zal dossier per dossier bekeken worden. Dat geldt ook voor sport."

Met die uitspraak zet hij de deur op een kier voor de start van het voetbalseizoen, de promotie- en bekerfinale mét publiek. "Wel afhankelijk van het voetbalstadion", zei Jambon.

"Dan gaat het niet alleen over het aantal zitjes in het stadion, maar ook over hoe mensen naar hun plaats kunnen of er voldoende sanitaire voorziening is en hoe de rust wordt georganiseerd."