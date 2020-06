Van Eetvelt: "Anderlecht zal 4.000 tot 5.000 fans kunnen toelaten"

Supporters worden toegelaten in stadions vanaf juli: clubs hopen op 25 procent van capaciteit

"Deze situatie zal creativiteit vragen"

"We schatten op dit moment dat we als club snel een vijfde of een kwart van het normale aantal supporters kunnen toelaten. Voor Anderlecht betekent dat 4.000-5.000 fans."

"Veel voetbalfans zullen blij zijn dat ze opnieuw uitzicht krijgen op live voetbal in het stadion. En ook spelers snakken naar matchen. In andere landen zien we dat wedstrijden zonder fans toch veel minder leuk zijn", zei Van Eetvelt op Radio 1.

Tegelijk zullen dus ook heel wat huidige abonnees minstens tijdelijk uit de boot vallen. "Wij gaan sowieso de voorkeur geven aan onze meest trouwe fans. Ik heb vandaag (woensdag) een vergadering met de fanboard en dat punt staat ook op de agenda."



"Deze situatie zal creativiteit vragen van clubs. We onderzoeken wat we kunnen doen rond de bubbel. Hoe we bijvoorbeeld gezinnen kunnen toelaten. Dat zou al een oplossing kunnen zijn."



Voetbalclubs werken daarvoor samen in de schoot van de Pro League. "We werken aan een algemeen protocol en elke club kan dat dan aanpassen aan zijn specifieke omstandigheden, want niet iedereen speelt in hetzelfde stadion natuurlijk."