Van Avermaet steekt Vertonghen en Sonck de loef af in Sporza-quiz

Als een staaltje psychologische oorlogsvoering had Greg Van Avermaet een T-shirt met daarop "maillot jaune" aangetrokken. Nochtans slaagde hij er niet in om Jan Vertonghen en Wesley Sonck af te schudden op het eerste onderdeel, het EK voetbal.

Met de koersvragen kon Van Avermaet een klein verschil maken met Sonck, maar Vertonghen bleef aanklampen. De olympische vragen maakten uiteindelijk het verschil en dan de vraag naar de zwemslag van Fanny Lecluyse. Van Avermaet wist als enige dat dit de schoolslag is.

"Ik vind het een hele eer", zei hij achteraf. "Maar ik vond het wel supermoeilijk." Jan Vertonghen probeert de eer toch wat te delen, want "sharing is caring", zo leert hij zijn kinderen. "Greg is toch een streekgenoot. En hij is de man van de virtuele wedstrijden."

Vertonghen en Sonck azen wel op een revanche. "Maar dan wel liefst een quiz over FC De Kampioenen!", suggereren de twee superfans.