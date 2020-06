Vader Djokovic beschuldigt Dimitrov: "Hij heeft de tennisfamilie zwaar beschadigd"

Grigor Dimitrov was de eerste deelnemer aan de Adria Tour die positief testte op Covid-19. Hierna viel de ene na de andere dominosteen om, met als laatste en belangrijkste exemplaar organisator en nummer 1 Novak Djokovic zelf.

Djokovic heeft voor velen de boter gegeten, maar zijn vader Srdjan ziet dat anders. "Dimitrov heeft de tennisfamilie heel wat schade berokkend", zegt hij. "Het lijdt geen twijfel dat hij al besmet was toen hij naar hier reisde van ik-weet-niet-waar, terwijl hij zich nooit heeft laten testen."

Het is een theorie die, in iets mildere bewoordingen, wordt herhaald door Goran Ivanisevic, de huidige coach van Djokovic. Maar Georgi Stojmenov, de manager van Dimitrov, doet het allemaal af als nonsens.

"De organisatoren van het evenement zijn de enige die hier verantwoordelijkheid dragen, ook voor het opleggen van de regels. Grigor heeft al die regels strikt opgevolgd, net als de wetgeving die geldt bij het overschrijden van de grens van Bulgarije, Servië en Kroatië. Nocht in Belgrado, noch nadien in Zadar heeft iemand hem gevraagd of opgelegd om een coronatest af te nemen."