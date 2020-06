Sam Van Rossom: "NBA-spelers 2 maanden in afzondering? Mentaal erg zwaar"

"Winst zat erin, want kort voor het einde stonden we nog gelijk. Ja, dit is misschien wel een gemiste kans. Er komen nog twee wedstrijden aan (vanavond om 21.30u al tegen Burgos) waarin we ons moeten kunnen plaatsen voor de halve finales."

Van Rossom en Valencia wonnen hun eerste twee wedstrijden, tegen Andorra en Zaragoza vrij gemakkelijk. "Vrij dominant zelfs," zegt Van Rossom aan Sporza. "Vooral onze tweede helft was telkens goed. We hebben drie maanden niet gespeeld, dus die overgang was niet zo makkelijk. Je merkt dat je in je spel een aantal dingen mist die er pas goed insluipen door veel wedstrijden te spelen."

Beelden uit de match tegen Real Madrid

"De lockdown in Spanje was heel zwaar"

Van Rossom: "7 weken lang mochten we ons appartement alleen verlaten om snel boodschappen te doen of naar de apotheker te gaan. We wonen in een vrij drukke straat, maar tijdens die periode leek Valencia wel een spookstad, zonder verkeer en heel stil. Het nieuwe normaal is stilaan aangebroken: iedereen loopt op straat met een mondmasker. Maar de grootste hindernis is intussen wel genomen."

Van Rossom woont in Valencia samen met zijn vriendin Jana Raman, die sinds 2018 zelf ook in Valencia speelde. Verleden tijd inderdaad, want Raman maakte een tijdje geleden zelf bekend dat ze Valencia zal verlaten.

"Spelen zonder publiek oogt wel heel triestig, dat spreekt voor zich. Ook voor de mensen die naar de televisie kijken. Heel veel emotie verdwijnt uit het spel, de zesde man ontbreekt. Anderzijds vond ik het in het begin wel leuk om het gepiep van de basketbalschoenen te horen op het parket. Ook wat de coaches roepen, hoor je nu, in tegenstelling tot in een heksenketel."

"Bovendien is iedereen vooraf meermaals getest, ikzelf al vier keer, telkens negatief. De kans op besmetting is echt heel klein. Mocht er toch een positief geval zijn, dan wordt die persoon meteen in afzondering geplaatst."

"Ons sportcomplex in Valencia is zo groot dat iedere ploeg per dag haar eigen kleedkamer heeft. Het blijft wel gek dat de ballen worden ontsmet aangezien die toch van hand naar hand en van tegenstander naar tegenstander gaan. Maar goed, er staat veel op het spel, met tv contracten en zo, dat iedereen de maatregelen en inspanningen van de Spaanse basketballiga respecteert."

Er worden drie wedstrijden per dag gespeeld, om 15.30u, 18.30u en 21.30u. Tussendoor is er voldoende tijd om alles te ontsmetten: het terrein, de banken, de borden, de ballen.

Van Rossom: "In gemeenschappelijke ruimtes van het hotel moeten we verplicht een mondmasker dragen. De eerste dagen werden er extra manschappen opgetrommeld om ons te bedienen. Na enkele dagen heeft iedereen een eigen grijptangetje gekregen om het eten te nemen. Die liggen klaar op tafel wanneer we aanschuiven. Het blijft vreemd hé."

De twaalf teams in Valencia zijn verdeeld over drie hotels. Iedere speler heeft een eigen kamer, één ploeg per eetruimte. De maatregelen om deze basketbalbubbel tot een goed einde te brengen lijken streng maar zijn wel heel duidelijk.

Van Rossom speelde zijn 300e match in de Spaanse basketbalcompetitie

"Twee maanden afzondering voor de NBA? Dat wordt mentaal heel zwaar"

Van Rossom: "Hmm, op basis van mijn ervaring nu in Spanje, met 'maar' 3 weken in een bubbel, lijken die 2 NBA-maanden me mentaal toch zwaar te worden. Ik denk dat die mannen het ganse repertoire van Netflix erdoor kunnen jagen. Best ook nog enkele boeken meenemen, haha! De organisatie kan niet anders dan ervoor zorgen dat die NBA-spelers voldoende afleiding krijgen of hun gezin mogen meenemen."

Op 30 juli wil ook de NBA de competitie hervatten. Dat zal gebeuren achter gesloten deuren in Disney World in Orlando (Florida), waar de trainingskampen op 9 juli van start zullen gaan. Spelers en staf kijken dus een erg lange periode tegemoet waarin ze van de buitenwereld afgesloten zullen worden.

Wat biedt de toekomst nog voor Van Rossom? Eind juli is er bijvoorbeeld een zomerstage met de Belgian Lions. "Ik kom in juli zeker terug naar België, maar dan wel om vakantie te nemen. Ik heb niet veel zin om dan, na deze zware periode, nog eens een week op hotel te gaan zitten."

"Ik moet er nog even over nadenken en dan zien we wel. Maar ik blijf zeker beschikbaar voor de nationale ploeg. Al is dat niet altijd makkelijk omdat de Europese Euroleague z’n spelers niet vrijgeeft voor de windows (gebundelde speeldagen) van de nationale ploegen. "



En hoe ziet de wat verdere toekomst eruit voor de 34-jarige Van Rossom? Zijn contract loopt af op 30 juni, over enkele dagen dus. De toekomst is onzeker omdat Valencia voorlopig met geen enkele speler wil praten. De focus moet op deze finaleweek liggen.

"Ik verwacht vanaf juli dus meer nieuws maar wil in ieder geval nog twee seizoenen in het buitenland spelen. Nadien mijn carrière afsluiten in België? Ik heb die deur nooit achter me toegeslagen dus wie weet," knipoogt de Gentenaar.

Dusan Djordjevic zal over een jaar of zes misschien toch gestopt zijn als spelverdeler bij Oostende, proberen we. Dan kan Van Rossom misschien zijn carrière bij zijn oude club afsluiten. “Zal dat echt nog zes jaar duren?”