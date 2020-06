Novak Djokovic heeft ook NBA-speler Nikola Jokic besmet met coronavirus

De voorbije dagen kon u hier lezen dat heel wat tennisspelers, onder wie nummer 1 van de wereld Novak Djokovic, besmet zijn geraakt met het coronavirus. Nu heeft ook basketbalspeler Nikola Jokic het zitten.

De Servische center van de Denver Nuggets woonde op 12 juni een basketbalmatch in Belgrado bij. Jokic zat naast Djokovic, van mondmaskers of anderhalve meter afstand was geen sprake.

Jokic zou vorige week al naar de Verenigde Staten terugkeren, maar moest dat na zijn positieve test uitstellen. De center van de Denver Nuggets vertoont geen symptomen en krijgt wellicht volgende week groen licht om de oversteek te maken.

Het trainingskamp van de Nuggets begint vandaag alvast zonder de sterspeler van het team. De NBA wil het seizoen eind juli in Disney World hervatten.