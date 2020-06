KV Oostende: "Andere rol kan nog altijd voor Franky Van der Elst"

Van der Elst, kwam in 2018 mee met hoofdcoach Gert Verheyen. Sindsdien kende hij een woelige periode aan de kust. Hij was er namelijk ook assistent van Hugo Broos, Kåre Ingebrigtsen, Dennis van Wijk en Adnan Custovic. Eén keer nam hij zelf even over als hoofdcoach.

"Ik had deze morgen een goed gesprek met Franky en ik legde hem uit dat Alexander graag met zijn eigen staf aan de slag wou, maar dat we wel andere opportuniteiten zien voor hem."

Na 2 dagen medische testen was het vandaag de eerste veldtraining van het nieuwe seizoen, maar voor Van der Elst (59) was het meteen zijn laatste dag als assisten bij KVO.

7 beloften mogen proeven van echte werk

Volgende spelers worden alvast verwacht op de 1e oefensessie: Brecht Capon, Ari Skulason, Jelle Bataille, Kevin Vandendriessche, Francois Marquet, Indy Boonen, Andrew Hjulsager, Fashion Sakala, Robbie D’Haese en Sindrit Guri.

Nieuwkomer Marko Kvasina sluit begin juli aan als het contract bij zijn huidige club is afgelopen, ook Fabrice Ondoa sluit later aan.



Ook spelers met een aflopend contract op 30 juni mogen zich aanmelden tijdens de eerste trainingsweek. Zo zullen William Dutoit, Bubacarr Sanneh, Anton Tanghe, Goran Milovic, Hasan Ozkan, Jordy Schelfhout en Joseph Akpala hun fysiek nog onderhouden op de club.

Daarnaast mogen ook 7 beloften proeven van het werk bij de eerste ploeg. Die jongeren zijn doelman Richmond Badu, Samy Louknine, Yaris Brachet, Marvin Dewaele, Jorben Vanhulle, Mohamed Berte en Rabat Mazbouh. "Dat betekent dat we op de eerste trainingsdag 24 spelers verwelkomen."



"Het is een unieke belevenis voor die youngsters en ze kunnen meteen tonen wat ze in hun mars hebben. We willen de kaart van de jeugd trekken en dan past hun aanwezigheid perfect in onze visie," aldus CEO Gauthier Ganaye.

Binnenkort mogen er ook nog nieuwe aanwinsten worden verwacht. “Onze kern is op dit moment vrij krap, maar daar zal snel verandering in komen. Het is op dit moment een vrij uitzonderlijke situatie om transfers te doen, zeker omdat verscheidene competities nog gewoon lopen. Kwaliteit primeert echter ten allen tijde boven kwantiteit.”