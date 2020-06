Kortrijk-voorzitter: "Van mij mag het wat kosten om volk naar ons stadion te krijgen"

"Ik ben gelukkig dat de bal weer zal rollen én dat dat in een stadion met publiek zal zijn", zegt Kortrijk-voorzitter Joseph Allijns. "Dat zal de sfeer alleen maar ten goede komen."

De clubs moeten een plan indienen dat door een werkgroep goedgekeurd moet worden om meer dan 800 toeschouwers toe te kunnen laten. "Met Kortrijk hebben we daar al over nagedacht, al verwacht ik wel dat de Pro League hierin een voortrekkersrol zal spelen en de clubs zal helpen bij het opstellen van hun dossier."

Het Guldensporenslagstadion biedt plaats aan 9.400 voetbalfans. "Ik wil me niet vastpinnen op een aantal, maar ik ga toch uit van meer dan enkele duizenden. We streven toch naar minstens 1/3 van de volledige capaciteit."

Vraag is dan wel wie van de supporters de voorkeur zal krijgen. "Wij zijn dit jaar met My KVK gestart. Leden hiervan hebben iets meer in handen dan een abonnement, hebben zelfs hier en daar beslissingsrecht. Wie eerst zijn abonnement koopt of lid wordt van My KVK zal uiteraard voorrang krijgen."

Critici vragen zich wel openlijk af of al dat extra werk en al die extra mensen die ingezet moeten worden wel zullen lonen. Is het sop de kool wel waard? "Zo denk ik er niet over. Van mij mag het wat kosten om volk in het stadion te krijgen. Bij voetbal hoort een publiek en beleving."