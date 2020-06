Jonathan Sacoor traint weer in België: "Gegroeid als mens en als atleet"

"Ik heb daar 3 maanden heel goed kunnen trainen. De maatregelen worden ginds nu pas strenger, misschien is men er daar een beetje te ontspannen mee omgegaan, want alles was minder strikt dan in België."

Sacoor studeert in de VS, maar door de opborrelende coronacrisis werden enkele maanden geleden alle faciliteiten aan de universiteit gesloten.

"Jacques roept fors: hij heeft me gemist"

Jonathan Sacoor heeft een reis van 3 dagen achter de rug, met 2 lange nachten in Brazilië. Intussen is ook zijn vriendin aangekomen in België en zij zal binnenkort aanpikken in de trainingsgroep van Jacques Borlée.

"Ik heb lang overlegd met Jacques over de keuze voor Chili of voor België, maar in ons land was er op dat moment veel stress."

"De cijfers waren in Chili toen een pak beter. Het was een goeie keuze, maar ik denk dat ik ook op het juiste moment ben teruggekeerd naar België."

En dus traint Sacoor al opnieuw stevig. "Jacques roept fors op training, dat betekent dat hij mij gemist heeft. Hij zegt dat ik vooruitgang heb geboekt en dat kunnen we hier in België ook nog doen."

"In augustus wil ik nog enkele wedstrijden meepikken, onder meer op 1 augustus in mijn eigen club in Huizingen."

"Ik ben gegroeid als atleet en persoon en ik had dat graag laten zien op de Spelen, maar het zal dit jaar in provinciale wedstrijden moeten gebeuren."