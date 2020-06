Emma Meesseman: "Ik vertrek met heel veel vragen naar de VS"

Meesseman: "Verblijf in een villa met teamgenotes"

"Met veel speelsters die ik daar zal zien, heb ik nog samengespeeld in Europa. We hebben een goede verstandhouding, dat is al goed."

"Ik zal daar een villa delen met een aantal teamgenotes. Ik hoop wel dat die campus groot genoeg is en dat er wat groen is. Zo heb je dan toch nog wat persoonlijke ruimte."

"Ik zal eerst aankomen in Washington DC, waar ik 7 dagen in quarantaine zal moeten blijven. Ik mag daar wel individueel trainen. Na die quarantaine word ik getest."

"Het zal een avontuur zijn, goed of slecht"

Meesseman trekt ook met veel twijfels naar de andere kant van de Atlantische Oceaan. "Ik zal hard trainen en beter worden. Maar ik kan nog niet voorspellen hoe goed we zullen zijn in competitie."

"Ik vermoed dat er ook nog twijfels bestaan of het volledige seizoen zal kunnen worden gespeeld, want in Florida zijn er nog veel besmettingen. Het lijkt me onmogelijk om ons volledig af te schermen van die situatie."

"Er zijn nog heel vragen waarop we het antwoord niet kennen. Maar ik heb toch beslist om naar de VS te gaan. Het zal een avontuur zijn, goed of slecht. Ik zal wel zien wat er gebeurt."

"Ik zal sowieso met heel veel vragen vertrekken. Ik hoop dat ik pas begin oktober terugkeer naar België, dat wil zeggen dat we de finales zouden halen."