Charleroi en Genk krijgen speurders over de vloer in kader van Operatie Zero

Charleroi maakte het nieuws vanmiddag in een korte mededeling bekend: "Bekommerd om de goeie gang van het onderzoek heeft Sporting Charleroi zijn volledige medewerking verleend. We hebben de speurders documenten overhandigd aangaande bepaalde spelerstransfers." De huiszoeking duurde ongeveer een uur.

Het nieuws over de huiszoeking bij Genk volgde enkele uren later. Genk communiceerde niet, het federale parket bevestigde de inval. Beide huiszoekingen kaderen in Operatie Zero en draaien om verdachte financiële verrichtingen bij de transfers van spelers. Meer wou het parket niet kwijt.

Operatie Zero begon eind 2018. Het is een grootschalig onderzoek door het federale parket naar witwaspraktijken, omkoping en matchfixing in het Belgische voetbal. Spelersmakelaars Dejan Veljkovic en Mogi Bayat zijn spilfiguren in het onderzoek.

Mogi Bayat is de broer van Charleroi-voorzitter Mehdi Bayat. De twee deden en doen zaken. "Mag ik niet met Mogi werken omdat hij mijn broer is", zei Mehdi daar vorige week in een interview met Sporza over. "Hij is een goeie makelaar. Punt."