Broer van Novak Djokovic: "Dit was het slechtst denkbare scenario"

Borna Coric, Grigor Dimitrov, Viktor Troicki en nummer 1 van de wereld Novak Djokovic: allemaal liepen ze de voorbije weken het coronavirus op. Van mondmaskers of sociale afstand was dan ook geen sprake. En de matchen vonden plaats mét publiek in de tribunes.

"Dit was het slechtst denkbare scenario", reageert Djordje, de broer van Novak Djokovic. "We vinden het erg sneu en wensen iedereen een spoedig herstel toe."

"We hebben ondertussen 100 mensen getest: spelers en medewerkers. Slechts 4 waren positief. Samen met de virologen houden we de situatie nu goed in de gaten."

"We hebben de lokale voorschriften goed gevolgd. Vooraf hebben we niemand verplicht om een test te ondergaan", gaat Djordje Djokovic voort. "Dominic Thiem heeft dat wel gedaan en hij testte negatief. Andere spelers wilden geen test."

"We wilden enkel tennissen voor het goede doel en de toeschouwers een mooie show aanbieden."