Al voetbal op 26 juli in ons land: Virton-Beerschot wordt dan ingehaald

Het Belgische voetbal telt tal van procedures en rechtszaken, maar de zaak rond Virton en Beerschot was zowat iedereen al vergeten.

Tot het BAS begin deze maand iedereen uit zijn coronaslaap haalde: het Belgisch Arbitragehof voor de Sport oordeelde dat de match uit 1B toch nog gespeeld moest worden.

De bewuste wedstrijd werd beslist door een ongeldig doelpunt, maar na de wekenlange procedureslag en de uitkomst van de Pro League is het belang van de wedstrijd vrijwel tot nihil herleid. Beerschot en OHL spelen - normaal gezien - op 2 augustus hun promotiefinale, Virton kreeg geen proflicentie.

Maar er moet en zal dus gespeeld worden. "De KBVB en de Pro League moesten zich schikken naar deze uitspraak en gingen op zoek naar een datum. Na overleg met de lokale overheid en de rechtenhouder is het zondag 26 juli geworden. Dan ontmoeten Virton en Beerschot elkaar in het Yvan Georgesstadion om 16 uur", meldt Beerschot.

"Ook al kan Beerschot nog klimmen in het algemene klassement, dat duel heeft weinig of geen waarde voor Losada en co. De focus ligt op de finale van 2 augustus tegen OHL."