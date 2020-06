"Om Bayern van titel te houden, moeten we ze kloppen in onderlinge duels"

"Een tweede plaats in de Bundesliga is geen schande", relativeert de 31-jarige Rode Duivel het missen van de landstitel in een interview met Sport1. "Ons doel was nochtans duidelijk: Bayern uitdagen en hen van de eerste plaats verdringen."

"Dat is niet gelukt en daarbij moeten we ons neerleggen. Nu althans. Volgend seizoen vallen we Bayern opnieuw aan. Daarvoor moeten we hen ook in de rechtstreekse duels kunnen kloppen."

"Vorig seizoen in de heenronde lukte dat, sindsdien niet meer en dat moeten we durven onder ogen zien."