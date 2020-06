"De allergrootste die het seizoen weer op gang schiet: mooier kan niet"

"Elke dag lazen we in de krant: die wedstrijd gaat niet door, die wedstrijd gaat niet door... Daarom hadden wij het idee om een extra wedstrijd op de kalender te zetten, vooral om ploegen als Sport Vlaanderen, Wanty-Gobert en Wallonie-Bruxelles, die als niet-World Tour-ploegen weinig kansen krijgen de komende maanden, te laten koersen."

"5 juli is bovendien een magische datum in Rotselaar, want dat is normaal gezien de dag waarop Rock Werchter plaatsvindt. Dat is toch speciaal", legt organisator Marc Verbeeck uit.

Verbeeck heeft als zaakvoerder van kledingmerk Vermarc heel wat invloed in de koerswereld. "Maar het is indrukwekkend wat onze burgemeester allemaal uit zijn mouw heeft geschud. Vorige week maandag kwam ik met het voorstel en vrijdag was het al in orde."

De koers telt zo'n 160 kilometer en doet 2 hellingen aan, de Middelberg en 't Rot. "Niet de zwaarste klimmetjes, maar genoeg om voor een schifting te zorgen. Het parcours is ook door Wilfried Peeters en Herman Frison gekeurd, dus ik ben er gerust op dat het doenbaar is."