Xandro Meurisse: "Zou mooi zijn als er 5 Quick Step-renners bij Melkerie rijden"

Meurisse: "10 weken lang alles geven"

Een jaar geleden reed Xandro Meurisse zich uitdrukkelijk in de de kijker tijdens de Tour. Met een 3e plek op La Planche des Belles Filles en de 21e plaats in het eindklassement lokte hij de aandacht van meerdere topteams. Helaas is zijn team Circus-Wanty Gobert dit jaar niet uitgenodigd naar het Franse wielerspektakel. "Je kan daar kwaad of ontgoocheld door zijn, maar dat helpt niet", vertelt Meurisse. "Ik moet mijn gedachten nu op iets anders zetten." "Dit seizoen wil ik 10 weken lang alles geven. Te beginnen in de Strade Bianche, die ik de donderdag voor de oorspronkelijke datum als eens verkend had met de ploeg. Dat is echt een magische koers."

Eind oktober stap ik in het huwelijksbootje. Ik zou ook nog Parijs-Roubaix (25 oktober) kunnen rijden, maar ik wil niet het risico lopen dat ik mijn sleutelbeen breek een week voor mijn huwelijk. Xandro Meurisse

Ook de kampioenschappen zijn een grote doelstelling. "Ik wil graag een ticket afdwingen voor het EK of het WK. Op het WK-parcours in Zwitserland kan ik zeker een rol vervullen. Ik zou dan ook keihard toewerken naar die periode." "Mijn seizoen eindigt op 18 oktober, met de Ronde van Vlaanderen. Het is jammer dat de Muur uit het parcours geschrapt is. Nu wordt die in het BK beklommen op 200 km van de streep. Dat zal enkel maar voor extra stress zorgen 5 uur voor de aankomst." Er is trouwens een geldige reden waarom het seizoen van Meurisse er al opzit op 18 oktober. "Eind oktober stap ik in het huwelijksbootje. Ik zou ook nog Parijs-Roubaix (25 oktober) kunnen rijden, maar ik wil niet het risico lopen dat ik mijn sleutelbeen breek een week voor mijn huwelijk."

Xandro Meurisse won dit jaar al een rit en het eindklassement in de Ronde van Murcia.

"Elke renner droomt van Deceuninck-Quick Step"

Op zijn 28e acht Xandro Meurisse de tijd rijp om een stapje hogerop te zetten. "Ik zal Hilaire (Van der Schueren, red) altijd dankbaar blijven. Hij heeft me 3 jaar geleden een kans gegeven. Zonder hem was ik nu misschien geen profrenner." "Maar ik snak naar een meer gestructureerd en strikter team op vlak van voeding en begeleiding." "Ik ben nog maar 4 jaar prof. Ik heb zeker nog niet het maximum uit mijn carrière gehaald. Ik denk dat ik heel goed een kopman zou kunnen bijstaan in het rondewerk. Om dan in kleinere wedstrijden mijn eigen kans te gaan." "Ik zou graag een beetje de richting uitgaan van Dries Devenyns. Hij levert schitterend werk in dienst van Alaphilippe, maar won dit jaar zelf ook een WorldTour-koers met de Cadel Evans Great Ocean Road Race." Vorig jaar was Meurisse al in gesprek met Deceuninck-Quick Step. "Maar toen was ik nog niet einde contract bij Wanty. Dit jaar is dat wel het geval."

"Veel renners dromen ervan om op een dag bij Deceuninck-Quick Step te rijden." "Ik kom op training ook soms De Melkerie tegen, waar er al 4 Quick Step-renners bij rijden met Yves Lampaert, Tim Declercq, Stijn Steels en Bert Van Lerberghe. Misschien word ik in de toekomst lid van De Melkerie. Het zou mooi zijn als er dan een 5e Quick Step-truitje bij De Melkerie te bewonderen is."