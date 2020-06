Vandenbempt: "Hopelijk heeft Nicolas Frutos zijn lesje nu geleerd"

Nicolas Frutos vond bij zijn officiële aanstelling enkele dagen geleden als hulptrainer van Anderlecht geen woorden om zijn blijdschap te beschrijven. De Argentijn zegt zijn hart verpand te hebben aan RSCA en zijn supporters.

"Anderlecht zal Frutos niet gehaald hebben om de fans te sussen, want daar was geen nood aan. Blijkbaar heeft hij een zeer goeie indruk gemaakt op Vincent Kompany", zei Peter Vandenbempt maandagavond in De Tribune op Radio 1,

"Ik hoop alleen maar dat Frutos zijn les geleerd heeft. Want in die korte periode in 2017 dat hij T1 was van Anderlecht heeft hij het ongelofelijk verkeerd aangepakt."

"De duidelijke afspraak die gemaakt was - namelijk dat hij slechts een paar wedstrijden T1 was in afwachting van een nieuwe coach - lapte hij op zijn eerstvolgende persconferentie aan zijn laars. Hij zei dat hij 4 wedstrijden had gekregen om zich te bewijzen."

"Dat vond hij zelf uit, waarna hij verongelijkt was. Hij was ook helemaal niet klaar voor een functie als hoofdtrainer."

"Dus als Frutos zijn ego, dat toch vrij groot is, kan opzijschuiven, in de leer kan gaan bij iemand als Frank Vercauteren en vanuit zijn positie iets kan bijbrengen aan het elftal van Anderlecht, dan heeft hij kans op slagen."

"Maar als hij vanaf dag 1 binnenkomt om zo snel mogelijk T1 van Anderlecht te worden, zal het op dezelfde manier aflopen als vorige keer."