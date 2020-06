Tim Wellens: "Extra voorzichtig, want coronabesmetting kan grote gevolgen hebben"

"Als bij wonder geen blessures overhouden aan val in afgrond"

In zijn woonplaats Monaco bereidt Tim Wellens zich voor op de hervatting van het wielerseizoen.

Maar vorige week woensdag liep het even fout. "Ik was aan het mountainbiken met Jasper Stuyven en mijn broer. Bergop was er plots een technische passage", doet Wellens zijn verhaal.

"Ik gleed een beetje weg en wou voet aan grond zetten. Maar er was geen grond, wel afgrond. Ik ben enkele meters naar beneden gedonderd. Als bij wonder heb ik er geen blessures aan overgehouden."

Wellens zit op training vooral met de Tour de France in zijn hoofd. "Vorig jaar heb ik 15 dagen de bolletjestrui gedragen, dat was een leuke ervaring. Dit jaar is een ritzege het hoofddoel."

"In de 2e etappe ligt er al een kans voor mij. Onderweg krijgen we dan de Col d'Eze voorgeschoteld. Ik ken het parcours daar heel goed."

Is het een voordeel voor Wellens dat de Tour dit seizoen later begint? “Hopelijk is het in september een beetje minder warm dan in juli (want Wellens heeft een warmte-allergie). Van nature ben ik altijd supergoed later op het seizoen."