Solidariteit ten top: NASCAR-collega's duwen auto van geviseerde Wallace naar 1e plaats

Bubba Wallace wist niet wat hem gisteren overkwam net voor de NASCAR-wedstrijd in Talladega. De enige zwarte rijder in de NASCAR-competitie, die zondag een strop in zijn pitbox vond, werd met auto en al door zijn collega's naar de eerste plaats van de pitbaan geduwd. Wallace werd overmand door emoties. "Ik heb vandaag ook gewonnen", reageerde hij na de race.