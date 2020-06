Seizoen van Sergio Agüero is mogelijk al weer voorbij

Sergio Agüero kreeg tegen Burnley zijn eerste basisplaats sinds de lockdown, maar hij moest nog voor het rustsignaal naar de kant na een clash met Ben Mee.

Agüero werd de voorbije weken al geplaagd door irritaties aan zijn knie, maar toch waagde City-coach Guardiola het erop. Nu lijken de irritaties zich tot een heuse blessure ontwikkeld te hebben, "De scans hebben aangetoond dat er schade is in mijn linkerknie. Ik neem het positief op en probeer zo snel mogelijk terug te keren", laat Agüero weten.

Of dat nog tijdens het lopende seizoen is, is hoogst twijfelachtig. De 32-jarige goaltjesdief reist nu naar Barcelona om zijn knie te laten behandelen. City zal er alles aan willen doen om hem minstens klaar te stomen voor de ontknoping van de Champions League, die in augustus in Lissabon plaatsvindt. Nu City uitgeschakeld is voor de titel, is de Champions League het grote doel van de ploeg van De Bruyne.