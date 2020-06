Peter Vandenbempt in De Tribune: "Plaats Kevin De Bruyne momenteel boven Eden Hazard"

"Voor mij speelt Kevin De Bruyne op dit moment beter dan Eden Hazard", zegt Peter Vandenbempt. "Hij presteert al een jaar of twee top in een loodzware competitie als de Premier League en is ook zeer bepalend bij een van de allerbeste ploegen ter wereld."

"Hazard heeft die periode gehad, met een piek op het WK in Rusland. Maar als ik ze nu tegen elkaar afweeg, plaats ik De Bruyne erboven. Hazard moet volgend jaar toch wel eens laten zien dat hij de beste speler van Real Madrid is."

"De Bruyne en Hazard zijn moeilijk met elkaar te vergelijken. De Bruyne is meer een spelmaker, een passeur, terwijl Hazard toch eerder de man is van acties en flitsen", pikt Gert Verheyen in.

"Ook in persoonlijkheid vind ik ze anders. Bij De Bruyne heb je de indruk dat hij alles héél au serieux neemt. Hij is er echt mee bezig. Hij wil de beste zijn en jaagt die cijfers echt na. Terwijl Hazard, die geeft altijd een "als het maar plezant is"-indruk."

"Maar het zijn natuurlijk allebei wel gewoon onze beste twee spelers. En we zullen ze allebei nodig hebben als we ooit iets willen winnen", weet de voormalige aanvaller ook.