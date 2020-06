Ook KV Oostende is eraan begonnen: "Versterkingen komen er snel aan"

Slechts 11 spelers hebben op dit moment een doorlopend contract bij Oostende. Het gaat om Vandendriessche, Guri, Capon, Skulason, Bataille, D'Haese, Sakala, Hjulsager, Boonen en Marquet. Zij worden morgen op de (gesloten) training verwacht. Ondoa pikt later aan, net als nieuwkomer Kvasina, wiens contract pas in juli ingaat.

De trainingsgroep zal enerzijds aangevuld worden door jonge beloften (Badu, Louknine, Brachet, Dewaele, Vanhulle, Berte en Mazbouh) en spelers waarvan het contract niet verlengd wordt maar die wel hun conditie mogen onderhouden (Akpala, Dutoit, Sanneh, Tanghe, Milovic, Ozkan en Schelfhout).



“Onze kern is op dit moment vrij krap, maar daar zal snel verandering in komen,” verzekert Gauthier Ganaye, de nieuwe sterke man bij KVO. “Het is op dit moment een vrij uitzonderlijke situatie om transfers te doen, zeker omdat verscheidene competities nog gewoon lopen. Toch is het de bedoeling dat onze kern zo snel mogelijk compleet is. Al primeert kwaliteit te allen tijde op kwantiteit.”