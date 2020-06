Novak Djokovic test ook positief op coronavirus: "Oprechte intenties"

Djokovic krijgt de wind van voren, omdat hij te laks omgegaan is met de algemeen geldende coronamaatregelen bij de organisatie van de Adria Tour, 2 weekends geleden in Belgrado (Servië) en afgelopen weekend in Zadar (Kroatië). Zeker in tijden waarin het tennis worstelt om aan het nieuwe seizoen te beginnen, met heel strikte protocollen.

Daar was in Belgrado en Zadar niks van te merken: geen social distancing, publiek, kids days, een basketbalpartijtje en discotheekbezoek... En dat tussen toppers uit verschillende landen. Djokovic verdedigde zich eerder met de boodschap dat hij de regels volgde. Feit is dat in Servië geen coronarestricties meer gelden.

Grigor Dimitrov beet zondagavond de spits af. De Bulgaar vroeg alle andere deelnemers om zich te testen en verontschuldigde zich voor de mogelijke schade. De Kroaat Borna Coric en de Serviër Viktor Troicki volgden in zijn spoor. Coric tenniste in Zadar tegen Dimitrov, Troicki speelde het weekend ervoor tegen Djokovic.

En die laatste is nu zelf ook besmet, net als zijn vrouw. "Van zodra we van Zadar naar Belgrado teruggekeerd waren, lieten we ons testen. Mijn resultaat is positief, net als dat van Jelena. De resultaten van onze kinderen zijn negatief", luidt het in een statement. Hij zegt wel geen symptomen te hebben.