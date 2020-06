Lotto-Soudal maakt 5 Belgen gelukkig met Tour-ticket, Cras is verrassende debutant

Sprintersteam aangevuld met rittenkapers

Met 4 ritzeges was de Tour de France vorig jaar een schot in de roos voor Lotto-Soudal.



Sprintkanon Caleb Ewan mag zijn 3 dagsuccessen van vorig jaar proberen te evenaren. In zijn sprinttrein kan hij rekenen op de diensten van locomotief Jasper De Buyst en de Duitsers Roger Kluge en John Degenkolb.



In het de lastigere etappes mag een kwartet Belgen op schattenjacht gaan: eeuwige aanvaller Thomas De Gendt, Philippe Gilbert, Tim Wellens en Tour-debutant Steff Cras.

Cras is een 24-jarig klimtalent dat dit seizoen de overstap maakte van Katjoesja naar Lotto-Soudal.