Lotto-joker Steff Cras over Tourselectie: "Was zelf ook verrast"

"Mijn taak wordt een beetje zoals die van Maxime Monfort vorig jaar. In de vlakke ritten moet ik op kop rijden, in de overgangsritten en bergritten mag ik wat recupereren en in de 3e week kan ik misschien zelf eens mee in een ontsnapping."

Waarom kreeg Cras dan de voorkeur op zijn ploegmaats? "Het wordt geen simpele Tour en we trekken met verschillende kopmannen naar Frankrijk. Ze zochten iemand die op meerdere fronten inzetbaar is en zo kwamen ze bij mij uit."

"In mijn gedroomde programma voor dit seizoen had ik zelf ook de Tour niet gezet", vertelt Cras. "Het is een positieve verrassing dat ze mij nu toch selecteren."

Voor het grote publiek is Steff Cras wellicht geen bekende naam. De voorbije jaren bleef hij bij Katjoejsa wat onder de radar. Maar zijn nieuwe werkgever Lotto-Soudal ziet in hem het missende puzzelstukje voor de Tour.

"In de Vuelta leerde ik dat je je niet alle dagen kapot moet rijden"

Stef Cras kwam met mooie adelbrieven, waaronder een 5e plaats in de eindstand van de Ronde van de Toekomst, over naar de profs. Toch mocht hij bij Katjoesja pas vorig seizoen debuteren in een grote ronde, met name de Vuelta.

"Het was een leuke ervaring, ook al had ik door een blessure geen al te beste voorbereiding. Ik had pas 1,5 week voor de start weer gefietst", blikt Cras terug, "maar die Vuelta heeft me wel geholpen om in een goeie conditie het slot van het seizoen aan te vatten."

"Ik heb geleerd dat ik mij niet alle dagen kapot moet rijden. Je mag het al eens een paar dagen wat rustig aan doen." Cras hoopt in tegenstelling tot een jaar geleden wel met een puntgave voorbereiding in de benen te kunnen starten. "Ik zal eerst de Ronde van Polen rijden en daarna ook nog de Ronde van Lombardije."

"Het zal sowieso een rare Tour worden door het coronavirus. Persoonlijk heb ik geen angst, al weet ik ook niet wat ze zullen doen als er iemand positief test. En het publiek, dat heb je in de UAE Tour ook niet langs de kant staan. Op sportief vlak verandert dat niet veel. Al zal de beleving toch anders zijn."