Lamkel Zé op Instagram: "Als ze me niet nodig hebben, ben ik weg"

De fan vraagt zich af wat Lamkel Zé vraagt van de club. Hij denkt in eerste instantie aan een financiële vraag. "Wat zegt je manager? Ik zweer je dat als ik het geld had, dan zou ik het je geven. Ik zou zelf een benefietactie organiseren met de fans zodat je zou kunnen blijven."

"Helaas, als ik niet krijg wat ik vraag, is het gedaan met Lamkel Zé hier", was het antwoord van Lamkel Zé, die het gesprek zelf publiceerde.

"Het is nog niet te laat voor onze Lamkel Zé. We hebben je nodig en we houden van je. Toon jezelf, Didier", vroeg de fan.

Lamkel Zé laat in het midden of geld het struikelblok is. "Het is niet aan jou om dat te doen. Als ze mij nodig hebben, dan zullen we praten. Als het omgekeerde waar is, dan zal er nooit meer Lamkel Zé zijn hier."



"Ik heb geen enkel probleem met de coach. En de finale van de beker zit op dit moment niet in mijn hoofd."



Daarna volgt de ondertussen gebruikelijke reeks aan voetbalvideo's waarmee Lamkel Zé zichzelf ophemelt. Op deze manier blijft de speler het stilzwijgen van zijn club over de situatie ondermijnen.