Kyrgios neemt Djokovic op de korrel: "Corona is geen grap"

De teller van positieve spelers op de Adria Tour staat intussen op drie. In het zog van Grigor Dimitrov volgden maandag ook Borna Coric en Viktor Troicki. Naar verluidt zijn ook de vrouw van Troicki, de coach van Dimitrov en de fysieke trainer van Djokovic besmet.

Of ook Djokovic zelf het coronavirus opliep, is voorlopig niet bekend. Hij weigerde aanvankelijk een test, maar zou zich maandag in Belgrado toch hebben laten onderzoeken.

In de tenniswereld wordt gevreesd voor een domino-effect. Zo was de Oostenrijker Dominic Thiem een week na zijn deelname in Belgrado ook van de partij op de Ultimate Tennis Showdown in Nice, waar onder meer ook Stefanos Tsitsipas, Matteo Berrettini en David Goffin tot het deelnemersveld behoren. "Maar al onze spelers werden meteen na aankomst getest", verzekerde de organisatie