Klopp keek naar Manchester City: "20 punten voorsprong? Hoe is dat mogelijk?"

Een misstap van Manchester City tegen Burnley had het titelfeest van Liverpool nog wat kunnen vervroegen, maar City respecteerde de logica in zijn thuishaven.

Liverpool-coach Jürgen Klopp volgde de wedstrijd op de voet. "Ik keek naar City omdat we over negen dagen tegen hen spelen, niet omdat ik hoopte dat ze zouden verliezen", vertelde de Duitser.



Na de zege van de eerste "achtervolger" bedraagt de kloof nog 20 punten.

"Wat ik me realiseerde toen ik naar de wedstrijd keek, was dat we 20 punten voor hebben op dat elftal. Hoe is dat mogelijk? Het is ondenkbaar", gaf Klopp zijn concurrent en vooral zijn eigen team een compliment.